Країни-учасниці саміту Бухарестської дев’ятки засудили агресію Росії у Чорному морі і стягування російських військ до українських кордонів.

Зокрема, у резолюції, яку вони ухвалили, йдеться про те, що така поведінка Росії загрожує євроатлантичній безпеці.

– Агресивні дії Росії та нарощування військ в безпосередній близькості від НАТО, разом з нещодавньою ескалацією в Чорному морі, на кордонах України та незаконно анексованому Криму, а також її агресивна гібридна діяльність продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам міжнародного порядку, – зазначено у документі.

Крім того, лідери країн Бухарестської дев’ятки підтримали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Грузії, України та Молдови в їх міжнародно визнаних кордонах.

Так звана Бухарестська дев’ятка з’явилася ще у 2015 році. Її створили за ініціативою Румунії та Польщі. Наразі до складу Бухарестської дев’ятки входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Цьогоріч у саміті також взяли участь президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Підтримка України з боку США

Напередодні з візитом в Україні перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що його приїзд був певним посланням для українського народу.

Зокрема, воно полягало у тому, що США підтримують незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет.

Джерело: Адміністрація президента Румунії

Фото: Klaus Iohannis