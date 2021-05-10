В Украине во время празднования Дня победы над нацизмом в течение 8 и 9 мая полиция открыла ряд уголовных дел из-за нарушения закона.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

— Было открыто 13 уголовных дел. Много это или мало, когда прошло более 700 мероприятий, в которых приняли участие более 50 тыс. человек? Я считаю, что это очень мало, и что полиция справилась со своей задачей, — отметил он.

Также Михаил Апостол добавил, что причинами открытия дел было изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики.

В частности, в Запорожской области зарегистрировали четыре таких случая, в Закарпатской и Сумской — два, в Луганской, Одесской, Николаевской — по одному. Во Львовской области поводом возбуждения уголовного дела было надругательство над памятником.

Столкновения в Одессе

В День победы над нацизмом в Одессе произошли беспорядки, поэтому полицейским также пришлось задержать несколько провокаторов.

В частности, 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а еще один 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.

Источник: Украина 24