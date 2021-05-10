PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

За коммунистическую и нацистскую символику: в День победы полиция открыла 13 уголовных дел

поліція 9 травня

В Украине во время празднования Дня победы над нацизмом в течение 8 и 9 мая полиция открыла ряд уголовных дел из-за нарушения закона.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

— Было открыто 13 уголовных дел. Много это или мало, когда прошло более 700 мероприятий, в которых приняли участие более 50 тыс. человек? Я считаю, что это очень мало, и что полиция справилась со своей задачей, — отметил он.

Читайте
Победа над нацизмом или фашизмом: почему Россия годами подменяет понятия

Также Михаил Апостол добавил, что причинами открытия дел было изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики.

В частности, в Запорожской области зарегистрировали четыре таких случая, в Закарпатской и Сумской — два, в Луганской, Одесской, Николаевской — по одному. Во Львовской области поводом возбуждения уголовного дела было надругательство над памятником.

Столкновения в Одессе

В День победы над нацизмом в Одессе произошли беспорядки, поэтому полицейским также пришлось задержать несколько провокаторов.

В частности, 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а еще один 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.

Источник: Украина 24

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка