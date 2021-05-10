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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

За комуністичну і нацистську символіку: у День перемоги поліція відкрила 13 кримінальних справ

поліція 9 травня

В Україні під час святкування Дня перемоги над нацизмом протягом 8 і 9 травня поліція відкрила низку кримінальних справ через порушення закону.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайло Апостол.

– Було відкрито 13 кримінальних справ. Багато це чи мало, коли відбулося понад 700 заходів, у яких взяли участь понад 50 тис. людей? Я вважаю, що це дуже мало, і що поліція впоралась зі своїм завданням, – зазначив він.

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Також Михайло Апостол додав, що причинами відкриття справ було виготовлення і поширення комуністичної та нацистської символіки.

Зокрема, у Запорізькій області зареєстрували чотири такі випадки, у Закарпатській і Сумській – два, у Луганській, Одеській, Миколаївській – по одному. У Львівській області приводом відкриття кримінальної справи була наруга над пам’ятником.

Сутички в Одесі

У День перемоги над нацизмом в Одесі відбулися заворушення, тому поліцейським також довелося затримати декілька провокаторів.

Зокрема, 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а ще один 17-річний хлопець – на Алею Слави зі свастикою.

Джерело: Україна 24

Фото: Нацполіція

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