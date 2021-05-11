Нафтогаз планує почати випуск єврооблігацій у вересні – Вітренко

Нафтогаз планує почати розміщувати єврооблігації у вересні цього року. Про це повідомив очільник компанії Юрій Вітренко.

Він нагадав, що випуск єврооблігацій через несприятливу ситуацію на економічному ринку відклали минулого року.

– Через кон’юнктуру ринку випуск відклали. Це не моє рішення, його ухвалив фінансовий директор Нафтогазу Петрус ван Дріл. Ми зараз робитимемо все, щоб бути готовими до випуску облігацій у вересні, – запевнив Вітренко.

Також очільник Нафтогазу додав, що зараз Нафтогаз позичає гроші дорожче, ніж український уряд. Тому ключове завдання полягає у тому, щоб вкладати ці кошти прибутково, а не, так би мовити, проїдати їх.

Україна розмістила єврооблігації

У квітні цього року Україна розмістила восьмирічні єврооблігації на $1,25 млрд. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ця транзакція сприятиме виконання плану державних зовнішніх запозичень на 2021 рік.

Більшу частину плану Мінфін планує виконати за допомогою пільгового фінансування міжнародних партнерів.