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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Нафтогаз планує почати випуск єврооблігацій у вересні – Вітренко

гроші

Нафтогаз планує почати розміщувати єврооблігації у вересні цього року. Про це повідомив очільник компанії Юрій Вітренко.

Він нагадав, що випуск єврооблігацій через несприятливу ситуацію на економічному ринку відклали минулого року.

– Через кон’юнктуру ринку випуск відклали. Це не моє рішення, його ухвалив фінансовий директор Нафтогазу Петрус ван Дріл. Ми зараз робитимемо все, щоб бути готовими до випуску облігацій у вересні, – запевнив Вітренко.

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Також очільник Нафтогазу додав, що зараз Нафтогаз позичає гроші дорожче, ніж український уряд. Тому ключове завдання полягає у тому, щоб вкладати ці кошти прибутково, а не, так би мовити, проїдати їх.

Україна розмістила єврооблігації

У квітні цього року Україна розмістила восьмирічні єврооблігації на $1,25 млрд. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ця транзакція сприятиме виконання плану державних зовнішніх запозичень на 2021 рік.

Більшу частину плану Мінфін планує виконати за допомогою пільгового фінансування міжнародних партнерів.

Джерело: Новое время

Фото: НБУ

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