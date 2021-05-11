PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Новое украинское правописание остается в силе — Коломиец

Новое украинское правописание остается в силе — Коломиец

Шестой апелляционный суд отменил и признал противоправным решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания.

Читайте
Почему ликвидация ОАСК важна для Украины

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и добавила, что абитуриенты могут готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года, его нормы остаются в силе в Украине.

Скандальное решение ОАСК

28 января Окружной Административный Суд Киева отменил постановление Кабинета министров о введении нового украинского правописания.

Этим решением суд удовлетворил иск главы общественной организации Правовое государство Ростислава Кравца, который отметил, иск был подан еще два года назад.

По мнению Кравца, постановление Кабмина о переходе на новую редакцию правописания нарушало регламент принятия.

По словам адвоката Дмитрия Ильченко, правительство не имело юридического права изменять правописание, так как такие решения не входят в его компетенцию.

Против решения ОАСК Кабинет министров Украины сразу подал апелляцию, которую сегодня и удовлетворил Шестой апелляционный суд.

Источник: Минюст

Фото: Минюст

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка