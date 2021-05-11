Новое украинское правописание остается в силе — Коломиец

Шестой апелляционный суд отменил и признал противоправным решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и добавила, что абитуриенты могут готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года, его нормы остаются в силе в Украине.

Скандальное решение ОАСК

28 января Окружной Административный Суд Киева отменил постановление Кабинета министров о введении нового украинского правописания.

Этим решением суд удовлетворил иск главы общественной организации Правовое государство Ростислава Кравца, который отметил, иск был подан еще два года назад.

По мнению Кравца, постановление Кабмина о переходе на новую редакцию правописания нарушало регламент принятия.

По словам адвоката Дмитрия Ильченко, правительство не имело юридического права изменять правописание, так как такие решения не входят в его компетенцию.

Против решения ОАСК Кабинет министров Украины сразу подал апелляцию, которую сегодня и удовлетворил Шестой апелляционный суд.