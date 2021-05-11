Новий український правопис залишається чинним – Коломієць

Шостий апеляційний суд скасував та визнав протиправним рішення ОАСК щодо скасування нової редакції українського правопису.

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Про це повідомила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць і додала, що абітурієнти можуть готуватися до іспитів за правописом 2019 року, його норми залишаються чинними в Україні.

Скандальне рішення ОАСК

28 січня Окружний Адміністративний Суд міста Києва скасував постанову Кабінету міністрів щодо запровадження нового українського правопису.

Цим рішенням суд задовольнив позов голови громадської організації Правова держава Ростислава Кравця, який зазначив, позов було подано ще два роки тому.

На думку Кравця, постанова Кабміна про перехід на нову редакцію правопису порушувала регламент ухвалення.

За словами адвоката Дмитра Ільченка, уряд не мав юридичного права змінювати правопис, адже такі рішення не входять у його компетенцію.

Також Ільченко заявив, що мовна комісія, яка розробляла правопис, мала великі суперечки, а Кабінет міністрів схвалив не ту редакцію, яку затвердила комісія.

Проти рішення ОАСК Кабінет міністрів України одразу подав апеляцію, яку сьогодні і задовольнив Шостий апеляційний суд.