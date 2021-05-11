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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

В Украине есть 13 олигархов, влияющих на экономику и политику — Данилов

Олексій Данілов

Совет безопасности и обороны Украины насчитал 13 олигархов, которые оказывают мощное влияние на внешние и внутренние политические процессы в Украине. Об этом 11 мая заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума Украины 30. Безопасность страны.

Он вспомнил о поручении президента разработать закон о противодействии влиянию олигархов на политику.

Секретарь СНБО заявил, что борьба с олигархическим классом сейчас является одной из основных задач для Украины. Соответствующий документ уже готовится.

— Мы имеем в виду сегодня 13 человек, которых мы с уверенностью можем отнести к олигархической среде. Они имеют очень большое влияние внутри и снаружи нашей страны.

Данилов подчеркнул — если Украина не решит проблему “пятой колонны”, ей будет сложно быть независимой.

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Законопроект об олигархах

В апреле Владимир Зеленский дал поручение создать закон о противодействии влиянию олигархов на политику. Им занимаются Офис президента, СНБО и Антимонопольный комитет.

По словам президента, документ будет регламентировать, как будут вводить санкции против олигархов и как они будут превращаться в бизнесменов.

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