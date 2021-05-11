Рада безпеки та оборони України нарахувала 13 олігархів, які мають потужний вплив на зовнішні та внутрішні політичні процеси в Україні. Про це 11 травня заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час форуму Україна 30. Безпека країни. Він згадав про доручення президента розробити закон про протидію впливу олігархів на політику.

Секретар РНБО заявив, що боротьба з олігархічним класом наразі є одним з основних завдань для України. Відповідний документ наразі готується.

– Ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми з впевненістю можемо віднести до олігархічного середовища. Вони мають дуже великий вплив всередині та зовні нашої країни.

Данілов підкреслив – якщо Україна не вирішить проблему “п’ятої колони”, їй буде складно бути незалежною.

Законопроект про олігархів

У квітні Володимир Зеленський дав доручення створити закон про протидію впливу олігархів на політику. Ним займаються Офіс президента, РНБО та Антимонопольний комітет.

За словами президента, документ регламентуватиме, як будуть вводити санкції проти олігархів і як вони перетворюватимуться на бізнесменів.