В Украине началась регистрация для участия в едином вступительном экзамене по иностранному языку (ЕВЭ) и едином профессиональном испытании (ЕПВИ). Зарегистрироваться для участия в тестировании можно с 11 мая по 3 июня 2021 включительно.

Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) будет проходить 30 июня, а единого вступительного испытания (ЕПВИ) — 2 июля. Также запланирована дополнительная сессия экзаменов, но ее даты пока неизвестны.

Отметим, что ЕПВИ сдают только абитуриенты на специальности Право и Международное право.

Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах страны кроме Донецка и Луганска. В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВИ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

Кто осуществляет регистрацию для участия в ЕВЭ?

Регистрацию осуществляет приемная комиссия ВУЗа при условии присутствия лица, желающего участвовать в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра.

Также возможна дистанционная регистрация. В таком случае высшие учебные заведения разместят на своих официальных сайтах электронный адрес приемной комиссии, а также номера телефонов, по которым поступающие могут получить консультацию.

Если поступающий желает принять участие одновременно в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра по специальности 081 Право и/или 293 Международное право и по другим специальностям, его регистрирует приемная комиссия учреждения высшего образования, который осуществляет набор на обучение по специальностям Право или Международное право.

Какие нужны документы для участия в ЕВЭ?

заполненное заявление-анкета

документ, удостоверяющий личность;

фотографии для документов (цветная или черно-белая) с изображением, которое соответствует достигнутому возраста поступающего;

учетная карточка налогоплательщика;

справка, выданная по месту учебы, относительно планового завершения обучения и получения диплома в год поступления;

документ о полученном степени высшего образования (образовательно-квалификационный уровень) (для лиц, которые закончили обучение в прошлые годы);

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых условий для составления ЕВИ/ЕПВИ).

В случае дистанционной регистрации поступающий в сроки, отведенные для регистрации, должен направить на официальный электронный адрес приемной комиссии или с использованием другого, определенного учреждением высшего образования канала связи сканированные копии.

С 1 июля абитуриенты в магистратуру должны зарегистрировать электронный кабинет и загрузить туда необходимые документы.

После успешной регистрации участнику пришлют отсканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа храниться в приемной комиссии.

Если во время проверки документов будет установлено, что человек не имеет права участвовать в конкурсном отборе, то на его электронный адрес пришлют уведомление об отказе в регистрации с указанием причины.

Прием заявлений и документов для лиц, поступающих на магистратуру, начинается 15 июля и закончится 23 июля (до 18:00).

Рекомендации для зачисления на бюджет должны быть обнародованы не позднее чем 2 августа. Подача документов для зачисления на бюджет продлится до 7 августа, а приказ о зачислении предоставляется 12 августа.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования