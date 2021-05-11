В Україні розпочалася реєстрація для участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови (ЄВІ) та єдиному фаховому випробуванні (ЄФВВ). Зареєструватися для участі у тестуванні можна з 11 травня до 3 червня 2021 року включно.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде проходити 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – 2 липня. Також запланована додаткова сесія іспитів, але її дати поки невідомі.

Відзначимо, що ЄФВВ здають лише абітурієнти на спеціальності Право та Міжнародне право.

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни окрім Донецька та Луганська. У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Хто здійснює реєстрацію для участі у ЄВІ?

Реєстрацію здійснює приймальна комісія ВНЗ за умови присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра.

Також можлива дистанційна реєстрація. У такому разі заклади вищої освіти розмістять на своїх офіційних веб-сайтах електронну адресу приймальної комісії, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 Право та/або 293 Міжнародне право та за іншими спеціальностями, його реєструє приймальна комісія закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за спеціальностями Право або Міжнародне право.

Які потрібні документи для участі у ЄВІ?

заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

фотокартки для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

облікова картка платника податків;

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу;

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ).

У разі дистанційної реєстрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії.

З 1 липня вступники на магістратуру мають зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди необхідні документи.

Після успішної реєстрації учаснику надішлють скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Якщо під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на її електронну адресу надішлють повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини.

Прийом заяв та документів для осіб, що вступають на магістратуру, розпочинається 15 липня і закінчується 23 липня (до 18:00).

Рекомендації для зарахування на бюджет мають бути оприлюднені не пізніше ніж 2 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 7 серпня, а наказ про зарахування видається 12 серпня.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти