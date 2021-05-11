Єдину точку напруги в Кабміні наразі створюють підписи, зібрані у Верховній Раді за відставку міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

– Фактично є постанова щодо звільнення. Це поки що єдина точка напруги, яка існує стосовно міністрів, – говорить очільник уряду Денис Шмигаль.

Загалом же прем’єр-міністр України наголошує на тому, що наразі уряд сформований:

– За рік роботи уряду ми маємо ситуацію, коли в нас немає вакансій, виконувачів обов’язків, усі міністри на місцях.

За його словами, така ситуація покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд загалом та на його очільника зокрема.

– Я завжди казав і кажу: немає недоторканих урядів, міністрів та прем’єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи й бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи. Недоторканих немає і ротації в уряді можливі. Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає, – зазначив він.

На запитання, чи є кандидатура на посаду міністра охорони здоров’я, якщо поголосують за відставку Максима Степанова, Денис Шмигаль відмовився відповідати.

– Некоректно зараз із мого боку про це говорити, – лаконічно зауважив прем’єр-міністр.

Обговорення ймовірної відставки Степанова

Днями на засіданні фракції Слуга народу обговорять ймовірну відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

Нардеп підтвердив, що замінити Степанова на посаді глави МОЗ може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також розглядається декілька інших кандидатур, проте називати їх голова фракції СН відмовився.

Проект постанови про відставку Степанова з посади голови МОЗ зареєстрували в парламенті ще влітку 2020 року. Тоді його критикували за відсутність масштабного тестування на Covid-19.

Проект постанови підтримали 96 народних депутатів.