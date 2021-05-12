На границе Украины и Польши в пунктах пропуска наблюдаются очереди из сотен автомобилей. В пунктах пропуска с другими странами очередей из автомобилей нет.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы.

По состоянию на 9.00 12 мая ситуация в пунктах пропуска на украинско-польской границе выглядит так:

Рава-Русская — 40 автомобилей в очереди;

Груша — 30 авто;

Шегини — 230 авто;

Краковец — 120 авто.

На других пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Беларусью существенных очередей нет.

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Нарушения на границе

Ранее на молдавской границе в пункте пропуска Кривая обнаружили два автобуса работников с фальшивыми справками.

Все 75 нарушителей имеют молдавское гражданство и направлялись на работу в Польшу. Один из них сообщил, что получил документ по почте, заплатив за него 200 леев человеку, которого не знает.