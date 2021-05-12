На кордоні України та Польщі в пунктах пропуску спостерігаються черги з сотень автомобілів. У пунктах пропуску з іншими країнами черг з автомобілів немає.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

Станом на 9.00 12 травня ситуація в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні має такий вигляд:

Рава-Руська – 40 автомобілів у черзі;

Груша – 30 авто;

Шегині – 230 авто;

Краковець – 120 авто.

На інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю істотних черг немає.

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Порушення на кордоні

Раніше на молдовському кордоні в пункті пропуску Крива виявили два автобуси працівників з фальшивими довідками.

Усі 75 порушників мають молдовське громадянство і прямували на роботу в Польщу. Один із них повідомив, що отримав документ поштою, заплативши за нього 200 леїв людині, яку не знає.