На кордоні України та Польщі в пунктах пропуску спостерігаються черги з сотень автомобілів. У пунктах пропуску з іншими країнами черг з автомобілів немає.
Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Станом на 9.00 12 травня ситуація в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні має такий вигляд:
- Рава-Руська – 40 автомобілів у черзі;
- Груша – 30 авто;
- Шегині – 230 авто;
- Краковець – 120 авто.
На інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Білоруссю істотних черг немає.
Порушення на кордоні
Раніше на молдовському кордоні в пункті пропуску Крива виявили два автобуси працівників з фальшивими довідками.
Усі 75 порушників мають молдовське громадянство і прямували на роботу в Польщу. Один із них повідомив, що отримав документ поштою, заплативши за нього 200 леїв людині, яку не знає.