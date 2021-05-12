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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Шкарлет рассказал, сколько составляют образовательные потери за период пандемии

Сергей Шкарлет

Образовательные потери за все время пандемии коронавируса составляют около 8%.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время пресс-конференции в Черниговской области.

— Есть даже таки радикальные мысли, чтобы на один год вернуться назад и переучиться. Однако это очень радикальные вещи, — сказал он.

По его словам, в образовательной сфере сделали соответствующий анализ. Но ни родители, ни учителя не расценивают такие потери в образовании за время пандемии, которых в Украине претерпели.

Он добавил, что ориентировочно в образовании есть 8% потерь.

Сергей Шкарлет отметил, что те методики, и подходы которые предлагает министерство, позволяют в текущем процессе догнать все образовательные потери.

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Фото: УНИАН

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