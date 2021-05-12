Шкарлет розповів, скільки становлять освітні втрати за період пандемії

Освітні втрати за весь час пандемії коронавірусу становлять близько 8%.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час прес-конференції в Чернігівській області.

– Є навіть таки радикальні думки, аби на один рік повернутися назад та перевчитися. Однак це дуже радикальні речі, – сказав він.

За його словами, в освітній сфері зробили відповідний аналіз. Але ні батьки, ні вчителі не розцінюють такі втрати в освіті за час пандемії, яких в Україні зазнали.

Він додав що орієнтовно в освіті є 8% втрат.

Сергій Шкарлет зазначив, що ті методики, і підходи які пропонує міністерство, дозволяють в поточному процесі наздогнати усі освітні втрати.

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