Шкарлет розповів, скільки становлять освітні втрати за період пандемії

Освітні втрати за весь час пандемії коронавірусу становлять близько 8%.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час прес-конференції в Чернігівській області.
– Є навіть таки радикальні думки, аби на один рік повернутися назад та перевчитися. Однак це дуже радикальні речі, – сказав він.
За його словами, в освітній сфері зробили відповідний аналіз. Але ні батьки, ні вчителі не розцінюють такі втрати в освіті за час пандемії, яких в Україні зазнали.
Він додав що орієнтовно в освіті є 8% втрат.
Сергій Шкарлет зазначив, що ті методики, і підходи які пропонує міністерство, дозволяють в поточному процесі наздогнати усі освітні втрати.
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