В Европейском агентстве лекарственных средств рассказали, что лучше всего с индийским штаммом Covid-19 справятся вакцины в которых используется технология матричной РНК.

К таким ученые отнесли препарат компании Pfizer, а также сыворотку Moderna.

Глава Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери на пресс-конференции рассказал, что регулятор тщательно следит за новой информацией об индийском штамме коронавируса.

Кавалери также отметил, что агентство не отрицает, что другие вакцины также могут помогать против этой мутации, поэтому сейчас они ждут данные по применению препарата AstraZeneca в Индии.

Индийский штамм Covid-19

12 мая в эфире одного из украинских телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в чем опасность нового штамма коронавируса.

По словам Степанова, он вызывает общую интоксикацию организма, а также поражает желудочно-кишечный тракт и почки, после него также требуется длительная реабилитация.

Источник: EMA