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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Які вакцини ефективні проти індійського штаму коронавірусу – EMA

Які вакцини ефективні проти індійського штаму коронавірусу – EMA

У Європейському агентстві лікарських засобів розповіли, що найкраще з індійським штамом Covid-19 справляться вакцини у яких використовується технологія матричної РНК.

До таких науковці віднесли препарат компанії Pfizer, а також сироватку Moderna.

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Голова Європейського агентства лікарських засобів Марко Кавалері на прес-конференції розповів, що регулятор ретельно стежить за новою інформацією про індійський штам коронавірусу.

Кавалері також зазначив, що агенство не заперечує, що інші вакцини також можуть допомагати проти цієї мутації, тож наразі вони чекають дані щодо застосування препарату AstraZeneca в Індії.

Індійський штам Covid-19

12 травня в ефірі одного з українських телеканалів міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, в чому небезпека нового штаму коронавірусу.

За словами Степанова, він викликає загальну інтоксикацію організму, а також уражає кишково-шлунковий тракт і нирки, після нього також потрібна тривала реабілітація.

Джерело: EMA

Фото: Pixabay

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