Решение о росте стоимости проезда в Киеве принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов.
Так первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник прокомментировал обращение администрации Киевского метрополитена о необходимости повышения тарифа до 25 грн.
Объясняя всю процедуру, чиновник отметил, что сначала предприятие должно предоставить экономическое обоснование тарифа — почему именно надо увеличить стоимость.
Далее, по его словам, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА изучает представленное обоснование и готовит пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном транспорте.
А специалисты Департамента экономики и инвестиций делают расчеты — какой именно должна быть цена на проезд.
После этого КГГА готовит проект соответствующего распоряжения, который должен пройти еще общественное обсуждение.
— Решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов, — подытожил Поворозник.
В метро Киева могут повысить цены проезд
13 мая Киевский метрополитен обратился к столичным властям с просьбой решить вопрос повышения стоимости проезда в подземке.
Там заявили, что нынешняя цена не является экономически обоснованной, поэтому необходимо повысить ее до 21 грн.
В Киевпасстрансе также назвали ожидаемые тарифы: 25,18 грн — для трамваев, троллейбусов, автобусов, 78,9 грн — для городской электрички.