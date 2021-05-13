Решение о росте стоимости проезда в Киеве принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов.

Так первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник прокомментировал обращение администрации Киевского метрополитена о необходимости повышения тарифа до 25 грн.

Объясняя всю процедуру, чиновник отметил, что сначала предприятие должно предоставить экономическое обоснование тарифа — почему именно надо увеличить стоимость.

Далее, по его словам, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА изучает представленное обоснование и готовит пакет документов по изменению стоимости перевозок в общественном транспорте.

Читайте В Кривом Роге отменили оплату за проезд в транспорте

А специалисты Департамента экономики и инвестиций делают расчеты — какой именно должна быть цена на проезд.

После этого КГГА готовит проект соответствующего распоряжения, который должен пройти еще общественное обсуждение.

— Решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов, — подытожил Поворозник.

В метро Киева могут повысить цены проезд

13 мая Киевский метрополитен обратился к столичным властям с просьбой решить вопрос повышения стоимости проезда в подземке.

Там заявили, что нынешняя цена не является экономически обоснованной, поэтому необходимо повысить ее до 21 грн.

В Киевпасстрансе также назвали ожидаемые тарифы: 25,18 грн — для трамваев, троллейбусов, автобусов, 78,9 грн — для городской электрички.