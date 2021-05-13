Рішення про зростання вартості проїзду у Києві ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків.

Так перший заступник голови КМДА Микола Поворозник прокоментував звернення адміністрації Київського метрополітену щодо необхідності підвищення тарифу до 25 грн.

Пояснюючи всю процедуру, чиновник наголосив, що спочатку підприємство має надати економічне обґрунтування тарифу – чому саме треба збільшити вартість.

Далі, за його словами, Департамент транспортної інфраструктури КМДА вивчає подане обґрунтування та готує пакет документів щодо зміни вартості перевезень у громадському транспорті.

Читайте У Кривому Розі скасували оплату за проїзд у транспорті

А фахівці Департаменту економіки та інвестицій роблять відповідні розрахунки – якою саме має бути ціна на проїзд.

Після цього КМДА готує проект відповідного розпорядження, який має пройти ще громадське обговорення.

– Рішення про остаточну вартість проїзду ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків, – підсумував Поворозник.

У метро Києва можуть підвищити ціни проїзд

13 травня Київський метрополітен звернувся до столичної влади з проханням вирішити питання підвищення вартості проїзду в підземці.

Там заявили, що нинішня ціна не є економічно обґрунтованою, тому треба підвищити її до 21 грн.

У Київпастрансі також назвали очікувані тарифи: 25,18 грн – для трамваїв, тролейбусів, автобусів, 78,9 грн – для міської електрички.