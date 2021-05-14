По состоянию на утро 14 мая на Донбассе оккупанты 19 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.
Так, военнослужащий получил смертельное пулевое ранение.
В частности, неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел с минометов.
Вблизи Новозвановки боевики открывали огонь из минометов, пулеметов и гранатометов.
Возле Верхнеторецкого наемники России трижды вели обстрел из пулеметов и гранометов, а неподалеку Новоселовки — один раз открывал огонь.
В направлении Песков противник шесть раз стрелял по позициям ВСУ, в частности из стрелкового оружия и танков.
Также российские боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Южного, Водяного и Луганского.
В то же время на обстрелы оккупантов украинские бойцы открывали огонь в ответ.
Ситуация в Донбассе
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе существенно уменьшились прицельные снайперские обстрелы.
Однако он отметил, что провокационные обстрелы на востоке Украины продолжаются.
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Фото: штаб ООС