По состоянию на утро 14 мая на Донбассе оккупанты 19 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.

Так, военнослужащий получил смертельное пулевое ранение.

В частности, неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя незаконные вооруженные формирования РФ осуществили обстрел с минометов.

Вблизи Новозвановки боевики открывали огонь из минометов, пулеметов и гранатометов.

Возле Верхнеторецкого наемники России трижды вели обстрел из пулеметов и гранометов, а неподалеку Новоселовки — один раз открывал огонь.

В направлении Песков противник шесть раз стрелял по позициям ВСУ, в частности из стрелкового оружия и танков.

Также российские боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Южного, Водяного и Луганского.

В то же время на обстрелы оккупантов украинские бойцы открывали огонь в ответ.

Ситуация в Донбассе

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе существенно уменьшились прицельные снайперские обстрелы.

Однако он отметил, что провокационные обстрелы на востоке Украины продолжаются.

Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Фото: штаб ООС