У Кременчуці стартувало Велике будівництво нового мосту через Дніпро

У Кременчуці в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво почали зведення вантового мосту через річку Дніпро.

Мостовий перехід розв’яже транспортну проблему найбільшого промислового вузла Полтавщини, повідомляє прес-служба Укравтодору.

— Новий міст із підходами будуватимуть паралельно до старого. На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08. Також буде розв’язка з можливістю з’їзду на Літературний провулок. На лівому березі міст закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю, – йдеться в повідомленні.

Згідно з планом програми Велике будівництво, довжина ансамблю нового вантового мосту з підходами становитиме понад 3 км. Штучна споруда матиме чотири смуги руху, по дві в кожному напрямку. За розробку проектної документації та реалізацію проекту відповідатиме турецька компанія-підрядник Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Мостобудівники вже почали влаштовувати п’ять випробувальних паль майбутнього мосту на глибині 30 метрів на лівому березі річки Дніпро. Таким чином випробовується несна здатність палі, щоб надалі опори мосту витримали проектне навантаження. Аналогічні палі влаштують і на правому березі Дніпра.

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За словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, зараз перетнути річку Дніпро у Кременчуці можна лише передаварійним Крюківським мостом, який збудували майже 150 років тому. Він забезпечує сполучення як автомобільного, так і залізничного транспорту.

— Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км. Власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, а й загальнонаціональне значення. Наше завдання – завершити проект за три роки, – розповів Олександр Кубраков.

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6 500 км доріг та 245 штучних споруд.

Велике будівництво

Наприкінці квітня у рамках програми Володимира Зеленського відбулося відкриття 6-смугового мосту європейської якості через Хаджибейський лиман на Одещині.

Глава Укравтодору Олександр Кубраков зазначив, що будівництво не просто успішно завершено – команда змогла випередити графік на 15 місяців.