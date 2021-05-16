Франция инвестирует 1,3 млрд евро в инфраструктуру Украины

Франция инвестирует в развитие украинской инфраструктуры 1,3 млрд евро.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, на прошлой неделе были подписаны сразу четыре рамочных соглашения с французским министром экономики, финансов и восстановления Бруно Ле-Мэра

— В частности, Франция поможет нам обновить электровозы, автолестницы для спасательной техники. Важно, что уровень локализации по этим сделкам составляет от 30% и выше, — рассказал Шмыгаль.

По его словам, такие условия позволят Украине нарастить собственные производственные мощности и таким образом создать тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, Париж также согласился помочь улучшить качество воды в Киеве и Луганской области.

Инвестиции в разработку украинской вакцины от Covid-19

На прошлой неделе главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о выделении 10 млн гривен на разработку отечественной вакцины от коронавируса.

По его словам, еще около 8 млн гривен пойдут на исследования иммуногенных свойств протеинов коронавируса SARS-COV-2.

Кроме того, обсуждается возможность создать м-РНК вакцину силами украинских ученых.