Франція інвестує 1,3 млрд євро в інфраструктуру України

Франція інвестує в розвиток української інфраструктури 1,3 млрд євро.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, минулого тижня було підписано одразу чотири рамкових угоди з французьким міністром економіки, фінансів і відновлення Бруно Ле-Мера

– Зокрема, Франція допоможе нам оновити електровози, автодрабини для рятувальної техніки. Важливо, що рівень локалізації за цими угодами становить від 30% і вище, – розповів Шмигаль.

За його словами, такі умови дозволять Україні наростити власні виробничі потужності і таким чином створити тисячі нових робочих місць.

Крім того, Париж також погодився допомогти поліпшити якість води в Києві та Луганській області.

Інвестиції в розробку української вакцини від Covid-19

Минулого тижня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про виділення 10 млн гривень на розробку вітчизняної вакцини від коронавируса.

За його словами, ще близько 8 млн гривень підуть на дослідження імуногенних властивостей протеїнів коронавірусу SARS-COV-2.

Крім того, обговорюється можливість створити м-РНК вакцину силами українських вчених.