По состоянию на утро 17 мая на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ. Пострадавших в результате вражеского обстрела среди украинских защитников нет.

В частности, вблизи Новоселовки боевики совершили обстрел из минометов, а возле Водяного они дважды открывали огонь из минометов и гранатометов.

Неподалеку Катериновки российские наемники стреляли по позициям ВСУ из огнеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, у Новотошковского оккупанты четыре раза открывали огонь, в частности из стрелкового оружия.

Также боевики РФ стреляли по украинским позициям, расположенных возле Луганского, Песков, Троицкого, Старогнатовки и Причепиловки.

В то же время украинские бойцы открывали огонь на обстрелы противника в ответ.

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Ситуация на Донбассе

Накануне, 15 мая, оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В результате чего один украинский боец получил ранения.

В частности, противник ввел огонь в районе Водяного, Широкино и Старогнатовки.

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