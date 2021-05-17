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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе боевики 15 раз нарушали режим тишины

загострення на донбасі

По состоянию на утро 17 мая на Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ. Пострадавших в результате вражеского обстрела среди украинских защитников нет.

В частности, вблизи Новоселовки боевики совершили обстрел из минометов, а возле Водяного они дважды открывали огонь из минометов и гранатометов.

Неподалеку Катериновки российские наемники стреляли по позициям ВСУ из огнеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, у Новотошковского оккупанты четыре раза открывали огонь, в частности из стрелкового оружия.

Также боевики РФ стреляли по украинским позициям, расположенных возле Луганского, Песков, Троицкого, Старогнатовки и Причепиловки.

В то же время украинские бойцы открывали огонь на обстрелы противника в ответ.

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Ситуация на Донбассе

Накануне, 15 мая, оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В результате чего один украинский боец получил ранения.

В частности, противник ввел огонь в районе Водяного, Широкино и Старогнатовки.

Больше о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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