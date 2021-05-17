Станом на ранок 17 травня на Донбасі зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ. Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу серед українських захисників немає.

Зокрема, поблизу Новоселівки бойовики здійснили обстріл з мінометів, а біля Водяного вони двічі відкривали вогонь з мінометів та гранатометів.

Неподалік Катеринівки російські найманці стріляли по позиціях ЗСУ з вогнеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

Окрім того, біля Новотошківського окупанти чотири рази відкривали вогонь, зокрема зі стрілецької зброї.

Також бойовики РФ стріляли по українських позиціях, розташованих поблизу Луганського, Пісків, Троїцького, Старогнатівки та Причепилівки.

Водночас українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

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Ситуація на Донбасі

Напередодні, 15 травня, окупанти 16 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Внаслідок цього один український боєць отримав поранення.

Зокрема, противник ввів вогонь у районі Водяного, Широкиного та Старогнатівки

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