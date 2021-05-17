Постанова Кабміну про максимальну ціну не стосується палива класу преміум

Регулювання максимальної торговельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується палива класу преміум.

Таке пояснення до відповідної постанови Кабінету міністрів від 14 травня випустило Мінекономіки.

– Вимоги до бензину і дизельного палива преміального класу визначені Технічним регламентом, – повідомили в Мінекономрозвитку.

Дія документу поширюється лише на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.

Встановлення максимальної ціни на паливо

Минулого тижня Кабмін ввів зміни в постанову №450, щодо стабілізації цін на соціально значущі товари.

Згідно з документом, відтепер бензин марок А-92 і А-95, а також дизельне паливо внесені до переліку соціально важливих товарів.

Крім того, уряд підписав з Нафтогазовою асоціацією України меморандум про добросовісну конкуренцію на ринку нафтопродуктів на період карантину.