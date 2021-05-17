В Николаевской области в полицию поступило сообщение о том, что пропал 3-летний мальчик. Родители сообщили, что ребенок ушел из дома и не вернулся.

Это произошло в доме на улице Молодежной в селе Дмитровка Очаковского района. На поиски ребенка подняли по тревоге личный состав местных правоохранителей.

Однако вскоре выяснилось, что малыш не покидал свой дом. Мальчик устал и уснул в шкафу в одной из комнат дома, поэтому даже не слышал, что его ищут родители.

В полиции призывают родителей быть внимательными к своим детям, всегда держать их в поле зрения, общаться с ними и объяснять правила безопасного поведения.

Исчезновение ребенка в Одесской области

Накануне в Одесской области исчезла девочка. 4-летний ребенок пропал во время празднования дня рождения своей младшей сестры, отсутствие малышки заметили только к вечеру.

Правоохранители, волонтеры и односельчане искали ее целые сутки. Полицейские прочесывали кладбища, овраги и заброшенные здания, однако там ребенка не нашли. Читайте подробнее об исчезновении девочки в Одесской области на сайте Факты ICTV.