У Миколаївській області до поліції надійшло повідомлення про те, що зник 3-річний хлопчик. Батьки повідомили, що дитина пішла з дому та не повернулася.

Це сталося у будинку на вулиці Молодіжній у селі Дмитрівка Очаківського району. На пошуки малюка підняли по тривозі особовий склад місцевих правоохоронців.

Проте згодом з’ясувалося, що малюк не залишав свою домівку. Хлопчик втомився та заснув у шафі в одній з кімнат будинку, тому навіть не чув, що його шукають батьки.

У поліції закликають батьків бути пильними до своїх дітей, завжди тримати їх у полі зору, спілкуватися з ними та пояснювати правила безпечної поведінки.

Зникнення дитини в Одеській області

Напередодні в Одеській області зникла дівчинка. 4-річна дитина зникла під час святкування дня народження своєї молодшої сестри, її відсутність помітили лише надвечір.

Правоохоронці, волонтери та односельці шукали її цілу добу. Поліцейські прочісували кладовища, яри та полишені будівлі, проте там дитину не знайшли. Читайте детальніше про зникнення дівчинки на Одещині на сайті Факти ICTV.