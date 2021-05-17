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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

В Офісі президента назвали причину звільнення Петрашка і Криклія

Зеленський

В Офісі президента оцінили роботу міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка. Незабаром вони повинні піти у відставку, оскільки написали заяви про звільнення. 

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Про результати роботи міністрів розповів радник голови Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

За його словами, Мінінфраструктури припустилось прорахунків в управлінні галуззю, зокрема у сфері залізничного транспорту.

В Мінекономіки, як вважають в ОП, відчувався дефіцит ініціатив, зокрема в питаннях захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи. Також були й претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством.

– Потрібно активізувати деякі процеси, зробити роботу міністерств більш ініціативною, – пояснив Подоляк.

Відставка міністрів

Раніше прес-секретар голови парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній підтвердила інформацію, що Петрашко і Криклій написали заяви про відставку.

Петрашко обіймав свою посаду з березня 2020 року, а Криклій очолював Міністерство інфраструктури з серпня 2019 року. 

Джерело: РБК-Україна

Фото: Офіс президента

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