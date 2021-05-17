Украинский политзаключенный Валентин Выгивский собирается объявить голодовку. Его удерживают в российской колонии, и он потерял надежду вернуться живым на родину.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Выгивского седьмой год незаконно удерживают в колонии в Кировской области России.
По словам Денисовой, постоянное пребывание в холоде и полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья украинца.
— Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет психологическое давление на нашего соотечественника — без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для покупки продуктов питания и средств гигиены, — сообщила она.
В результате Выгивский сообщил родным, что начнет голодовку, если ситуация не изменится. Омбудсмен расценивает действия тюремщиков в России как пытки и бесчеловечное обращение. Также она попросила российскую коллегу обеспечить надлежащие условия содержания политзаключенного.
Освобождение украинского политзаключенного
В начале марта в Украину вернулся политический заключенный Кремля Глеб Шаблий.
После освобождения консулы Украины в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова