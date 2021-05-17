Український політв’язень Валентин Вигівський має намір оголосити голодування. Його утримують у російській колонії, і він втратив надію повернутися живим на батьківщину.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вигівського сьомий рік незаконно утримують у колонії в Кіровській області Росії.
За словами Денісової, постійне перебування в холоді та цілковитій ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я українця.
– Крім того, адміністрація виправної установи чинить психологічний тиск на нашого співвітчизника – без будь-яких пояснень і причин поміщає в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для купівлі продуктів харчування та засобів гігієни, – повідомила вона.
У результаті Вигівський повідомив рідним, що почне голодування, якщо ситуація не зміниться. Омбудсмен розцінює дії тюремників у Росії як тортури та нелюдське поводження. Також вона попросила російську колегу забезпечити належні умови утримання політв’язня.
Звільнення українського політв’язня
На початку березня в Україну повернувся політичний в’язень Кремля Гліб Шаблій.
Після звільнення консули України в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру.
Джерело: Людмила Денісова
Фото: Людмила Денісова