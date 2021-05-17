Український політв’язень Валентин Вигівський має намір оголосити голодування. Його утримують у російській колонії, і він втратив надію повернутися живим на батьківщину.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вигівського сьомий рік незаконно утримують у колонії в Кіровській області Росії.

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За словами Денісової, постійне перебування в холоді та цілковитій ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я українця.

– Крім того, адміністрація виправної установи чинить психологічний тиск на нашого співвітчизника – без будь-яких пояснень і причин поміщає в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для купівлі продуктів харчування та засобів гігієни, – повідомила вона.

У результаті Вигівський повідомив рідним, що почне голодування, якщо ситуація не зміниться. Омбудсмен розцінює дії тюремників у Росії як тортури та нелюдське поводження. Також вона попросила російську колегу забезпечити належні умови утримання політв’язня.

Звільнення українського політв’язня

На початку березня в Україну повернувся політичний в’язень Кремля Гліб Шаблій.

Після звільнення консули України в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова