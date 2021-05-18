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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Дощі та грози не відступають: які регіони заливатиме 19 травня

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Погода в Україні 19 травня 2021 року продовжить бути нестійкою, з дощами та грозами.

Найпрохолодніше цього дня буде у західних регіонах, найтепліше – у південних та східних, прогнозують у Гідрометцентрі.

На території всієї країни очікуються опади – часом помірні, а у Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях – значні з грозами.

У західних, південних та східних регіонах прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі – 9-14°, вдень – 15-20°.

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Погода в Україні у травні

За прогнозами синоптиків, погода в останній весняний місяць буде доволі мінливою.

Теплі дні постійно змінюватимуться періодами незначного похолодання. Останніми днями у країні погіршилися погодні умови.

Детальний прогноз погоди на травень 2021 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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