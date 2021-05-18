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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Офис генпрокурора обжаловал круглосуточный домашний арест Медведчука

ВІктор Медведчук

В Печерский районный суд города Киева поступила апелляция от Офиса генерального прокурора на решение суда относительно домашнего ареста народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

— Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста, — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу политсилы Тарасу Козаку.

13 мая Печерский районный суд избрал меру пресечения для Виктора Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. На него также надели электронный браслет.

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Доказательства госизмены Медведчука

11 мая Ирина Венедиктова на брифинге предоставила доказательства государственной измены Виктора Медведчука.

По ее словам, народный депутат от ОПЗЖ в 2012 году получил специальное разрешение на пользование недрами месторождения Глубокое в Черном море.

Затем в 2015 году Медведчук передал российским оккупантам всю техническую документацию, чем поспособствовал разграблению месторождения и нанес Украине существенный материальный ущерб.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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