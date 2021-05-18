В Печерский районный суд города Киева поступила апелляция от Офиса генерального прокурора на решение суда относительно домашнего ареста народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

— Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста, — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу политсилы Тарасу Козаку.

13 мая Печерский районный суд избрал меру пресечения для Виктора Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. На него также надели электронный браслет.

Доказательства госизмены Медведчука

11 мая Ирина Венедиктова на брифинге предоставила доказательства государственной измены Виктора Медведчука.

По ее словам, народный депутат от ОПЗЖ в 2012 году получил специальное разрешение на пользование недрами месторождения Глубокое в Черном море.

Затем в 2015 году Медведчук передал российским оккупантам всю техническую документацию, чем поспособствовал разграблению месторождения и нанес Украине существенный материальный ущерб.