До Печерського районного суду міста Києва надійшла апеляція від Офісу генерального прокурора на рішення суду щодо домашнього арешту народного депутата від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.

— Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту, – повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри в державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку та нардепу політсили Тарасу Козаку.

13 травня Печерський районний суд обрав запобіжний захід для Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. На нього також наділи електронний браслет.

Докази держзради Медведчука

11 травня Ірина Венедиктова на брифінгу надала докази державної зради Віктора Медведчука.

За її словами, народний депутат від ОПЗЖ в 2012 році отримав спеціальний дозвіл на користування надрами родовища Глибоке в Чорному морі.

Потім в 2015 році Медведчук передав російським окупантам всю технічну документацію, чим посприяв розграбуванню родовища і завдав Україні суттєвих матеріальних збитків.