Рейтинг стран ООН по уровню жизни за 2020 год

В отчете за 2020 год учитывалась продолжительность жизни при рождении; ожидаемые годи школьного обучения для детей; валовой национальный доход на душу населения; средние годы обучения в школе для взрослых.

В рейтинг входят 193 государства-члены ООН, а также Палестина и Гонконг, но он недоступен для Северной Кореи, Монако, Сомали, Тувалу, Науру и Сан-Марино.

В списке лидеров такие страны:

Украина в этом списке заняла 74-е место с показателем 0.779, без изменений по сравнению с прошлым годом. Россия и Беларусь оказались на 52-м и 53-м месте соответственно. Молдова заняла 90-е место, а Польша — 35-е.

В список самых бедных стран вошли: Нигерия, Кот-д’Ивуар, Танзания, Мадагаскар, Лесото, Джибути, Того, Сенегал, Афганистан и Гаити.

Голод в мире из-за коронавируса

По данным ООН, 20 странам мира грозит нехватка пищи из-за пандемии Covid-19.

Так, 34 млн людей во всем мире уже сталкиваются с чрезвычайным уровнем острого голода. Специалисты ООН утверждают, что больше всего страдают африканские страны, но голод будет расти и на других континентах.

Источник: ООН