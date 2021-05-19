Рейтинг стран ООН по уровню жизни за 2020 год

Программа развития ООН опубликовала рейтинг уровня жизни за 2020 год, который состоит из 189 стран. Украина заняла в списке 74-е место.
Рейтинг учитывает уровень здравоохранения, образования и доходов в том или ином государстве. Так формируется индекс человеческого развития, который можно сравнить между странами.
В отчете за 2020 год учитывалась продолжительность жизни при рождении; ожидаемые годи школьного обучения для детей; валовой национальный доход на душу населения; средние годы обучения в школе для взрослых.
В списке лидеров такие страны:
Украина в этом списке заняла 74-е место с показателем 0.779, без изменений по сравнению с прошлым годом. Россия и Беларусь оказались на 52-м и 53-м месте соответственно. Молдова заняла 90-е место, а Польша — 35-е.
В список самых бедных стран вошли: Нигерия, Кот-д’Ивуар, Танзания, Мадагаскар, Лесото, Джибути, Того, Сенегал, Афганистан и Гаити.
Голод в мире из-за коронавируса
По данным ООН, 20 странам мира грозит нехватка пищи из-за пандемии Covid-19.
Так, 34 млн людей во всем мире уже сталкиваются с чрезвычайным уровнем острого голода. Специалисты ООН утверждают, что больше всего страдают африканские страны, но голод будет расти и на других континентах.
Источник: ООН