Рейтинг країн ООН за рівнем життя за 2020 рік

Програма розвитку ООН опублікувала рейтинг рівня життя за 2020 рік, який складається зі 189 країн. Україна посіла у списку 74-те місце.

Рейтинг враховує рівень охорони здоров’я, освіти та доходів у тій чи іншій державі. Так формується індекс людського розвитку, який можна порівняти між країнами.

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У звіті за 2020 рік враховувалася тривалість життя при народженні; очікувані роки шкільного навчання для дітей; валовий національний дохід на душу населення; середні роки навчання в школі для дорослих.

До рейтингу входять 193 держави-члени ООН, а також Палестина і Гонконг, але він недоступний для Північної Кореї, Монако, Сомалі, Тувалу, Науру і Сан-Марино.

У списку лідерів такі країни:

Україна у цьому списку посіла 74-те місце з показником 0.779, без змін порівняно з минулим роком. Росія і Білорусь опинилися на 52-му і 53-му місцях відповідно. Молдова посіла 90-те місце, а Польща – 35-те.

У список найбідніших країн увійшли: Нігерія, Кот-д’Івуар, Танзанія, Мадагаскар, Лесото, Джибуті, Того, Сенегал, Афганістан і Гаїті.

Голод у світі через коронавірус

За даними ООН, 20 країнам світу загрожує нестача їжі через пандемію Covid-19.

Так, 34 млн людей у всьому світі вже стикаються з надзвичайним рівнем гострого голоду. Фахівці ООН стверджують, що найбільше страждають африканські країни, але голод посилюватиметься й на інших континентах.

Джерело: ООН