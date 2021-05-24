Посадка самолета Ryanair в Беларуси является проявлением международного терроризма — ОП

Экстренная посадка самолета Ryanair в Беларуси, который летел из Афин в Вильнюс, — это прямое проявление международного терроризма.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, этот инцидент должен иметь однозначную трактовку.

— Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске под сфальсифицированным предлогом “о минировании” и под конвоем военной авиации — безусловный и демонстративный вызов для современного мира. Этот фантастический по цинизму и изощренности акт требует обязательной жесткой юридической оценки. По меньшей мере это может быть “запрет на небо”, изоляция страны от прямых коммуникаций с миром. Но оптимальное решение — прямые персональные санкции против авторов этого сценария, — отметил он.

Кроме того, Михаил Подоляк добавил, что подобные действия точно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты.

Посадка самолета и задержание в Минске

Самолет авиакомпании Ryanair экстренно посадили в Минске 23 мая. Он направлялся из Афин в Вильнюс, когда поступило сообщение о его якобы минировании.

Среди других пассажиров, на борту находился Роман Протасевич — основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta.

После посадки самолета Романа Протасевича задержали. В Беларуси против него возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигание вражды.