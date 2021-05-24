Посадка літака Ryanair в Білорусі є проявом міжнародного тероризму – ОП

Екстрена посадка літака Ryanair у Білорусі, який летів з Афін до Вільнюса, – це прямий прояв міжнародного тероризму.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, цей інцидент повинен мати однозначне трактування.

– Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом “про мінування” і під конвоєм військової авіації – безумовний і демонстративний виклик для сучасного світу. Цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт потребує обов’язкової жорсткої юридичної оцінки. Щонайменше це може бути “заборона на небо”, ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Але оптимальне рішення – прямі персональні санкції проти авторів цього сценарію, – зазначив він.

Крім того, Михайло Подоляк додав, що подібні дії точно руйнують загальноприйняті правила поведінки і створюють смертоносні прецеденти.

Посадка літака і затримання у Мінську

Літак авіакомпанії Ryanair екстрено посадили у Мінську 23 травня. Він прямував з Афін до Вільнюса, коли надійшло повідомлення про начебто його замінування.

Серед інших пасажирів, на його борту перебував Роман Протасевич – засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta.

Після посадки літака Романа Протасевича затримали. У Білорусі проти нього порушено кримінальні справи за трьома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень, грубе порушення громадського порядку і розпалювання ворожнечі.