Электронные выборы в Украине можно будет проводить только после того, как 100% государственных услуг оцифруют и они будут доступны онлайн в приложении Дія.

Такой прогноз озвучил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Но, по его словам, говорить об электронном голосовании уже на следующих всеукраинских выборах — преждевременно.

— Мы не ставим себе цель сделать электронное голосование, для нас это следствие. Наша цель — оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут ими пользоваться, доверять и сами попросят электронные выборы, — отметил Федоров.

Поэтому сначала в министерстве хотят оцифровать все документы, а уже потом говорить об электронных выборах.

Новые услуги в Дії

На днях в приложении и на портале Дія появился ряд новых онлайн-услуг, которые значительно упрощают жизнь украинцев и помогают сэкономить время.

С полным перечнем новых услуг в Дії и как они будут работать можно ознакомиться в нашем материале.