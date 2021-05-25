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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Электронные выборы в Украине: Федоров назвал условие для онлайн-голосования

вибори в раду

Электронные выборы в Украине можно будет проводить только после того, как 100% государственных услуг оцифруют и они будут доступны онлайн в приложении Дія.

Такой прогноз озвучил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Но, по его словам, говорить об электронном голосовании уже на следующих всеукраинских выборах — преждевременно.

— Мы не ставим себе цель сделать электронное голосование, для нас это следствие. Наша цель — оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут ими пользоваться, доверять и сами попросят электронные выборы, — отметил Федоров.

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Поэтому сначала в министерстве хотят оцифровать все документы, а уже потом говорить об электронных выборах.

Новые услуги в Дії

На днях в приложении и на портале Дія появился ряд новых онлайн-услуг, которые значительно упрощают жизнь украинцев и помогают сэкономить время.

С полным перечнем новых услуг в Дії и как они будут работать можно ознакомиться в нашем материале.

Источник: Гордон

Фото: УНИАН

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