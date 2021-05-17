Дія представила ряд новых услуг: полный перечень и как работают

В приложении и на портале Дія с 17 мая будет доступен ряд новых онлайн-услуг, которые значительно упрощают жизнь украинцам и помогают сэкономить время.

Полный перечень новых услуг в Дії и как они будут работать — смотрите в материале.

Шеринг документов

Благодаря шерингу документов по статическому QR украинцам больше не придется делать ксерокс-копии документов или заполнять бланки, заселяясь в отель или оформляя кредит в банке.

Кроме того, с помощью QR можно будет делиться необходимыми документами онлайн. Поэтому отныне бизнесу нужно лишь сгенерировать код на портале Дія и распечатать его.

Если же такая необходимость есть у клиентов, то они также могут поделиться документом, просканировав код, поставив подпись и отправив его на необходимую почту.

Быстрая авторизация

С 17 мая авторизоваться в Дії можно будет просто приложив ID-карту к смартфону. Благодаря этому за 30 секунд в приложение подтянутся все документы и сгенерируется электронная подпись.

Дія для ФЛП

Теперь зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя можно в автоматическом режиме без участия государственного регистратора. Подача самого заявления занимает примерно до 10 мин, а сам процесс регистрации — до минуты времени.

Чтобы зарегистрировать ФЛП в Дії вам понадобится квалифицированная электронная подпись. Если она есть, то все, что нужно сделать, — это заполнить онлайн-форму для получения услуги на сайте diia.gov.ua.

После этого ее проверят и автоматически направят в налоговую.

Новые строительные услуги

С 17 мая в приложении Дія или на портале доступны такие строительные услуги онлайн:

декларация и сертификат о готовности к эксплуатации объекта;

выдача строительного паспорта застройки земельного участка;

разрешение на выполнение строительных работ;

подача заявления об отмене уведомления о начале выполнения подготовительных или строительных работ;

сертификат о принятии объекта в эксплуатацию.

Ипотека для переселенцев

Отныне внутренне перемещенные лица могут подать заявку о намерении получить льготную ипотеку онлайн. Кредит на льготное жилье будут выдавать на 20 лет под 3% годовых.

Люди смогут самостоятельно выбирать, какое жилье и где покупать на эти деньги. Заявку можно подать на портале Дія за 10 минут.

16 июля состоится розыгрыш, во время которого выберут победителей, которые получат право на льготный кредит на жилье.

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Изменение места регистрации онлайн

Пока сменить прописку онлайн могут только жители Киева, Харькова, Винницы, Луцка и Ровно. Но разработчики планируют расширить услугу до конца года на всю территорию Украины.

Все, кто хочет изменить место регистрации, должны подать соответствующую заявку на портале Дія. Для этого у вас должны быть только ID-карта, 10-15 минут на заполнение онлайн-формы и онлайн-подтверждение владельца жилья.

Для мужчин также нужно будет указать данные военно-учетного документа, чтобы информацию внесли в реестр военнообязанных.

Электронная подпись

Отныне украинцы смогут подписывать любые документы и получать государственные услуги с телефона в любом месте бесплатно в несколько кликов.

Все благодаря электронной подписи. Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в Настройки, нажать Дия. Подпись и Создать.

Далее система отсканирует ваше лицо через камеру смартфона. После этого нужно придумать код из пяти цифр и подпись создана.







ФЛП за минуту, прописка и электронная подпись: все о новых услугах в Дія / 2 фотографии

Создание электронных петиций

Искать петиции на отдельном сайте мэрии или ОГА больше тоже не придется. Ведь отныне украинцы могут создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции на портале Дія.

Заполнение заявления занимает до 10 минут. В Полтаве, Луцке, Сумах, Днепре, Черкассах и Херсоне они будут доступны автоматически.

Оплата налогов и подача деклараций

Оплатить налоги как в приложении Дія, так и на портале украинцы смогут онлайн. Для этого даже создали специальные пуш-напоминания. Также можно разрешить приложению интегрироваться с банком, чтобы автоматически считали сумму налогов, которые нужно оплатить.

Кроме того, для украинцев упростили процесс подачи деклараций. Теперь вместо двух страниц и более 30 полей (из которых нужно знать, где правильно заполнять) достаточно ответить всего на четыре вопроса и внести сумму дохода для расчета единого налога.

Оплата админсбора онлайн

Теперь для оплаты админсбора нужно будет лишь навести камеру в Дії на QR-код возле регистратора. Квитанцию сформируют автоматически в два клика вместо двух визитов.

Но услуга пока доступна только в Одессе, Хмельницком и Ровно.

Замена водительского удостоверения и штрафы

Кроме того, заменить водительское удостоверение в Дії теперь можно за 5 минут, имея ID-карту и смартфон. Именно столько времени нужно, чтобы подать заявку на новый документ.

Также в приложении будут доступны штрафы, выписанные патрульными. Кроме того, Дія будет присылать уведомления, когда у водителя будут появляться новые штрафы.

Регистрация операторов мощностей рынка

Разработчики полностью автоматизировали весь процесс, который теперь будет занимать минуту.

Поэтому для того, чтобы зарегистрировать операторов мощностей рынка (а это любое оборудование для производства, хранения или транспортировки пищевых продуктов), больше не нужно ездить в различные учреждения и отправлять целые пакеты писем.

Цифровой режим работы госорганов

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский анонсировал, что государственные органы Украины с 24 августа полностью откажутся от использования бумажных документов и перейдут на цифровой режим работы.

Поэтому уже с 24 августа Украина войдет в режим paperless, который предусматривает, что государство не имеет права требовать бумажные документы, если информация есть в реестрах.

Фото: Минцифры