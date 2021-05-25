Електронні вибори в Україні можна буде проводити тільки після того, як 100% державних послуг оцифрують і вони будуть доступні онлайн у додатку Дія.

Такий прогноз озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Але, за його словами, говорити про електронне голосування вже на наступних всеукраїнських виборах – передчасно.

– Ми не ставимо собі за мету зробити електронне голосування, для нас це наслідок. Наша мета – оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди ними користуватимуться, довірятимуть і самі попросять електронні вибори, – зазначив Федоров.

Тому спочатку у міністерстві хочуть оцифрувати всі документи, а вже потім говорити про електронні вибори.

Нові послуги у Дії

Днями у додатку і на порталі Дія з’явилася низка нових онлайн-послуг, які значно спрощують життя українців і допомагають заощадити час.

З повним переліком нових послуг у Дії і як вони працюватимуть можна ознайомитися у нашому матеріалі.