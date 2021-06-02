Советника главы Офиса президента Тимофея Милованова избрали новым председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Соответствующее решение приняли на заседании.

Поэтому отныне в высший руководящий орган концерна входят пять человек:

первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко;

экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер;

президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;

промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Со своей стороны, Тимофей Милованов отметил, что реформа Укроборонпрома откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий.

Также во время заседания наблюдательного совета концерна рассмотрели ряд вопросов, в частности, утвердили аудит за 2019 год, проведенный компанией Bakertilly впервые в истории Укроборонпрома.

Что известно о Тимофее Милованове

Тимофей Милованов — советник главы Офиса президента Андрея Ермака. С лета 2015 года является членом международного академического совета Киевской школы экономики (KSE) и ее почетным президентом.

В свое время Милованов был членом совета Национального банка Украины, а с августа 2019 по март 2020-го занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источник: Тимофей Милованов