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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома

тимофій милованов

Советника главы Офиса президента Тимофея Милованова избрали новым председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Соответствующее решение приняли на заседании.

Поэтому отныне в высший руководящий орган концерна входят пять человек:

  • первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко;
  • экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер;
  • президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
  • промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Со своей стороны, Тимофей Милованов отметил, что реформа Укроборонпрома откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий.

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Также во время заседания наблюдательного совета концерна рассмотрели ряд вопросов, в частности, утвердили аудит за 2019 год, проведенный компанией Bakertilly впервые в истории Укроборонпрома.

Что известно о Тимофее Милованове

Тимофей Милованов — советник главы Офиса президента Андрея Ермака. С лета 2015 года является членом международного академического совета Киевской школы экономики (KSE) и ее почетным президентом.

В свое время Милованов был членом совета Национального банка Украины, а с августа 2019 по март 2020-го занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источник: Тимофей Милованов

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