Советника главы Офиса президента Тимофея Милованова избрали новым председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Соответствующее решение приняли на заседании.
Поэтому отныне в высший руководящий орган концерна входят пять человек:
- первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко;
- экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер;
- президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
- промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.
Со своей стороны, Тимофей Милованов отметил, что реформа Укроборонпрома откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий.
Также во время заседания наблюдательного совета концерна рассмотрели ряд вопросов, в частности, утвердили аудит за 2019 год, проведенный компанией Bakertilly впервые в истории Укроборонпрома.
Что известно о Тимофее Милованове
Тимофей Милованов — советник главы Офиса президента Андрея Ермака. С лета 2015 года является членом международного академического совета Киевской школы экономики (KSE) и ее почетным президентом.
В свое время Милованов был членом совета Национального банка Украины, а с августа 2019 по март 2020-го занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Источник: Тимофей Милованов