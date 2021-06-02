Радника голови Офісу президента Тимофія Милованова обрали новим головою наглядової ради Укроборонпрому. Відповідне рішення ухвалили під час засідання.

Тому відтепер до вищого керівного органу концерну входять п’ятеро людей:

перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко;

екс-директор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер;

президент Київської школи економіки Тимофій Милованов;

промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

Зі свого боку, Тимофій Милованов зазначив, що реформа Укроборонпрому відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій.

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Також під час засідання наглядової ради концерну розглянули низку питань, зокрема, затвердили аудит за 2019 рік, проведений компанією Bakertilly вперше за історію Укроборонпрому.

Що відомо про Тимофія Милованова

Тимофій Милованов – радник голови Офісу президента Андрія Єрмака. З літа 2015 року є членом міжнародної академічної ради Київської школи економіки (KSE)і її почесним президентом.

Свого часу Милованов був членом ради Національного банку України, а з серпня 2019 року по березень 2020-го обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Джерело: Тимофій Милованов