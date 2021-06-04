Думали, что Украина в ЕС: двое немцев на велосипедах незаконно пересекли границу

Львовские пограничники задержали двух велосипедистов, которые незаконно пересекли украинскую границу со стороны Польши.

Нарушителями оказались 21 и 36-летний граждане Германии. Они объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию.

Из Дюссельдорфа велосипедисты выехали примерно две недели назад. Ехать из Польши в Украину напрямик они решились, потому что думали, что Украина входит в ЕС, поэтому пересекать границу в пунктах пропуска необязательно.

Сейчас в отношении иностранцев оформили документы за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Задержание украинцев на границе

В середине мая этого года на границе Латвии задержали восьмерых украинцев. Они пытались попасть на территорию страны с поддельными тестами на коронавирус.

Также с ними был один гражданин Литвы. Пограничники задержали нарушителей. Против четырех украинцев открыли административные дела.