Думали, що Україна в ЄС: двоє німців на велосипедах незаконно перетнули кордон

Львівські прикордонники затримали двох велосипедистів, які незаконно перетнули український кордон з боку Польщі.

Порушниками виявилися 21 та 36-річний громадяни Німеччини. Вони пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію.

З Дюссельдорфа велосипедисти виїхали приблизно два тижні тому. Їхати із Польщі в Україну навпростець вони наважилися, бо думали, що Україна входить в ЄС, тому перетинати кордон в пунктах пропуску необов’язково.

Наразі на іноземців оформили документи за незаконний перетин державного кордону України.

Затримання українців на кордоні

У середині травня цього року на кордоні з Латвією затримали вісьмох українців. Вони намагалися потрапити на територію країни з підробленими тестами на коронавірус.

Також із ними був один громадянин Литви. Прикордонники затримали порушників. Проти чотирьох українців порушили адміністративні справи.