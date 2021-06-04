Укрзализныця запустит дополнительные поезда на море (СПИСОК)

В июне Укрзализныця назначила дополнительные поезда в курортные города Бердянск, Геническ и Одесса.

Всего в первом месяце лета будут курсировать 11 дополнительных рейсов.

Поезда в Бердянск

№472/471 Днепр — Бердянск (с 10 июня)

№552/551 Кривой Рог — Бердянск (с 10 июня);

№261/262 Харьков — Бердянск (с 11 июня);

№86/186-185/85 Львов — Новоалексеевка в Бердянск (с 11 июня).

Поезда в Геническ

№204/190 Кривой Рог, Днепр — Геническ (с 3 июня);

№282/281 Хмельницкий — Геническ (с 4 июня)

№280/279 Жмеринка — Геническ (с 5 июня);

№231/232 Ивано-Франковск — Геническ (с 5 июня).

Поезда в Одессу

№269/270 Лисичанск — Одесса (с 3 июня)

№213/214 Сумы — Одесса (с 15 июня);

№204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса (с 17 июня).

Отдых на море в Украине: какой будет погода летом

Курортный сезон начался, поэтому планировать отдых на побережье Азовского и Черного моря нужно уже сейчас.

Какой будет погода летом на море в Украине, Фактам ICTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозам, лето и начало сентября на юге Украины будет преимущественно нежарким, местами с обильными дождями.