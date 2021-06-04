Укрзализныця запустит дополнительные поезда на море (СПИСОК)

В июне Укрзализныця назначила дополнительные поезда в курортные города Бердянск, Геническ и Одесса.
Всего в первом месяце лета будут курсировать 11 дополнительных рейсов.
Поезда в Бердянск
- №472/471 Днепр — Бердянск (с 10 июня)
- №552/551 Кривой Рог — Бердянск (с 10 июня);
- №261/262 Харьков — Бердянск (с 11 июня);
- №86/186-185/85 Львов — Новоалексеевка в Бердянск (с 11 июня).
Поезда в Геническ
- №204/190 Кривой Рог, Днепр — Геническ (с 3 июня);
- №282/281 Хмельницкий — Геническ (с 4 июня)
- №280/279 Жмеринка — Геническ (с 5 июня);
- №231/232 Ивано-Франковск — Геническ (с 5 июня).
Поезда в Одессу
- №269/270 Лисичанск — Одесса (с 3 июня)
- №213/214 Сумы — Одесса (с 15 июня);
- №204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса (с 17 июня).
Отдых на море в Украине: какой будет погода летом
Курортный сезон начался, поэтому планировать отдых на побережье Азовского и Черного моря нужно уже сейчас.
Какой будет погода летом на море в Украине, Фактам ICTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его прогнозам, лето и начало сентября на юге Украины будет преимущественно нежарким, местами с обильными дождями.