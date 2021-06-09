Украина и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Украина и Объединенные Арабские Эмираты официально договорились о взаимном признании национальных водительских удостоверений.

Меморандум между Министерством внутренних дел Украины и МВД ОАЭ утвердил Кабмин во время заседания.

Документ предусматривает, что обмен удостоверений будет происходить без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов. Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств.

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Меморандум вступит в силу через 60 дней после получения последнего письменного уведомления, направленного по дипломатическим каналам, которыми стороны информируют друг друга о выполнении своих внутригосударственных процедур.

Украинские водительские удостоверения в Италии

С 1 июня 2021 года Италия прекратила признавать украинские водительские права. Но в Министерстве внутренних дел призвали украинцев не паниковать.

В ведомстве уже заверили, что завершают работу над продолжением действия соответствующего документа. После вступления в силу нового соглашения украинские водители снова смогут обменивать свои удостоверения на итальянские.