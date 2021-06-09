Україна і ОАЕ домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень

Україна та Об’єднані Арабські Емірати офіційно домовилися про взаємне визнання національних водійських посвідчень.

Меморандум між Міністерством внутрішніх справ України та МВС ОАЕ затвердив Кабмін під час засідання.

Документ передбачає, що обмін посвідчень відбуватиметься без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів. Також встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав.

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Меморандум набуде чинності через 60 днів після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, якими сторони інформують одна одну про виконання своїх внутрішньодержавних процедур.

Українські водійські посвідчення в Італії

З 1 червня 2021 року Італія припинила визнавати українські водійські права. Але у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців не панікувати.

У відомстві вже запевнили, що завершують роботу над продовженням дії відповідного документу. Після набуття чинності нової угоди українські водії знову зможуть обмінювати свої посвідчення на італійські.