Украинцев предупредили о возможных перебоях в выдаче водительских удостоверений

В главном сервисном центре МВД предупредили, что украинцам могут с задержкой выдавать водительское удостоверение.

Причиной задержки стали перебои в снабжении бланков. По информации Государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина, возобновить изготовление свидетельств о регистрации транспортных средств планируют ориентировочно через два дня.

Пока же водителям советуют следить за информацией о возобновлении выдачи документов через региональные сервисные центры.

Получение прав через Дію

В мае этого года Минцифры представило подачу заявки на новое водительское удостоверение в Дії. Поэтому теперь, чтобы заменить водительское удостоверение, нужно иметь только смартфон и ID-карту.

Заказать документ можно, не выходя из дома, на портале или в приложении Дія.

В ближайшее время также планируется ввести возможность доставки изготовленного водительского удостоверения прямо домой.

Источник: Главный сервисный центр МВД

Фото: Главный сервисный центр МВД