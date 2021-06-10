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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Києві присвоїли назви двом новим вулицям і безіменним скверам

Київ, Киев

У Києві з’явиться дві нові вулиці, а також отримають назви два сквери. Одну з вулиць у Деснянському районі столиці назвали на честь української геодезистки та краєзнавиці Лідії Пономаренко.

А у Святошинському районі вулицю назвали на честь авіаконструктора Петра Балабуєва. Таке рішення 10 червня ухвалила Київська міська рада.

Також депутати підтримали присвоєння безіменному скверу у Деснянському районі ім’я В’ячеслава Веремія. Це український журналіст і Герой Небесної сотні. Після смерті його відзначили званням Герой України.

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На честь археолога, мистецтвознавця та жертви сталінського режиму Миколи Макаренка назвали сквер у Шевченківському районі, що знаходиться поблизу Володимирського проїзду.

Перейменування вулиць у Києві

Нещодавно КМДА ухвалила рішення про перейменування дев’яти вулиць у Києві. Двом школам в Оболонському районі також присвоїли нові назви.

Сквер поблизу Андріївського узвозу назвали на честь оперного співака Василя Сліпака. Він загинув під час військових дій на Сході України.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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